Москва, , 14:53 — REGNUM Российская экономика развивается по сравнительно более благоприятному сценарию, чем тот, который прогнозировался в марте-апреле 2020 года на текущий и следующий год. Об этом 30 октября заявил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на инвестиционном форуме «Россия зовёт».

«Это в целом, на самом деле, заметно более позитивный сценарий, чем тот, который многие скептики рисовали в феврале-марте этого года. По крайней мере в марте-апреле этого года», — заявил Заботкин.

«В отличие от прошлых эпизодов столь же значительных внешних шоков, в этот раз Россия смогла себе позволить контрциклическую бюджетную и контрциклическую денежно-кредитную политику. Во многом поэтому итоги 2020 года будут лучше, чем многие скептики предрекали», — указал он.