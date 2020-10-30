Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Центризбирком Грузии утвердил специальные списки избирателей, которым доставят избирательные урны, так как они находятся на карантине или в самоизоляции. Об этом говорится в заявлении ЦИК, опубликованном на сайте организации.

«Лица, находящиеся в изоляции, которые соответствовали критериям по доставке переносных урн, были распределены по специальным участкам и адресам. Специальные списки избирателей были утверждены постановлением ЦИК, и бюллетени для голосования будут напечатаны в соответствии с количеством упомянутых избирателей», — говорится в сообщении Избиркома.

Заявки можно было подавать с 24 по 27 октября. Сообщается, что зарегистрированы 10 845 избирателей. Для них подготовили 311 переносных урн. Доставлять их и наблюдать за этим будут 1917 человек.

Стоит отметить, что по данным на 30 октября в Грузии 29 387 жителей находятся на самоизоляции и 3070 на карантине в гостиницах.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Грузии пройдут 31 октября, в субботу.

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