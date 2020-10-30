Москва, , 14:47 — REGNUM Положительный прогноз на 2021 года для экономики России практически не вызывает сомнений. Об этом 30 октября заявил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на инвестиционном форуме «Россия зовёт».

«В свете глубины спада этого года, положительный прогноз на 2021 год не требует больших фантазий, прямо скажем. На 2021 год сценарий Банка России был вполне позитивен даже в апрельском обновлении прогноза», — заявил Заботкин.

«Сейчас мы ожидаем рост примерно на 3−4% в следующем году после падения на 4−5% в этом», — указал он.