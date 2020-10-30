Москва, , 14:45 — REGNUM Инициатива поможет семьям, которые в острый период пандемии не успели оформить документы на получение меры господдержки

О ситуации, когда пандемия сказалась на сроках подачи заявления, рассказала жительница Воронежской области Анна Кузьмина — женщина обратилась к Председателю партии Дмитрию Медведеву в ходе онлайн-приема граждан, который он провел в пятницу, 30 октября. 1 мая в семье Кузминых родился ребенок, а подать заявление на получение выплаты в течение полугода они не успели. В итоге — потеряли деньги. Женщина подчеркнула, что с этим столкнулись многие семьи во время пандемии.

«Это важная социальная гарантия. Всякие бюрократические проволочки случаются — даже в тот период, когда вся страна борется с пандемией. В связи с этим был изменен закон — действительно, можно без посещения подавать заявления о предоставлении пособия. Но может быть ситуация, которая сродни той, о которой вы рассказали. Я поручу своим коллегам в рамках законотворческой деятельности изучить вопрос о внесении изменений в соответствующий закон так, чтобы исчисление проходило с момента рождения ребенка», — сказал Дмитрий Медведев.

Он назвал предложение «справедливым» — необходимо, чтобы все, кто может рассчитывать на такое пособие, не пострадали из-за введения «особых режимов в период пандемии».

Напомним, 21 октября Госдума одобрила законопроект, согласно которому предоставление выплат продлевается до 1 марта 2021 года автоматически без подачи заявления. Авторами инициативы стали секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев. Закон предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 27 октября документ подписал Президент РФ Владимир Путин.