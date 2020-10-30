Москва, 30 октября 2020, 14:42 — REGNUM В пятницу, 30 октября Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ совместно с международными экспертами и представителями партий в рамках круглого стола обсудил особенности избирательной системы США и ход президентской кампании. Участники мероприятия едины во мнении: в стране созданы все условия для фальсификации и нарушений на выборах.
Эксперт напомнил, что избирательная система в США устроена таким образом, что на выборах победу могут одержать кандидаты, за которых не проголосовало большинство избирателей, что для российской электоральной практики, по словам Григорьева, «является дикостью». По его мнению, двухмесячное голосование по почте, является широко распространенной формой масштабных фальсификаций на миллионы, если не десятки миллионов голосов, что фактически делает текущие выборы соревнованием двух партийных машин по фальсификации.
Член Общественной палаты РФ Мария Бутина рассказала об особенностях организации и проведения президентских выборов в США. По словам эксперта, текущая избирательная кампания, в сравнении с предыдущими, самая «дорогая» (источники финансирования остаются неизвестными), самая «грязная» (в Сети публикуются многочисленные компроматы на кандидатов), с самым низким числом наблюдателей (что открывает возможности для многочисленных нарушений) и с возросшей политической ролью IT-компаний (как самостоятельных игроков).
Член Общественной палаты РФ отметила, что узнать оперативные данные об итогах голосования на выборах президента США не удастся: законодательство не ограничивает сроками отправку бюллетеней и подсчёт голосов, отправленных по почте.
Из Вашингтона по видео-коференц-связи к экспертному обсуждению присоединился президент Американского Университета в Москве Эдуард Лозанский, который рассказал о настроениях в стране в преддверии выборов 3 ноября.
По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, избирательная система в США «абсолютно кривая».
Случаи, когда последнее слово оставалось за коллегией выборщиков, происходили в 2000 году, когда якобы «легитимную» победу одержал Джордж Буш-младший, и в 2016 году, когда главой государства стал Дональд Трамп при условии, что Хиллари Клинтон опережала его по числу голосов избирателей на целых 3 млн.
Владимир Шаповалов также подчеркнул, что вопиющей является ситуация, когда активного избирательного права лишены миллионы граждан страны по самым разным причинам: проживают за пределами страны, в связи с имеющейся судимостью и непогашенным долгом (по словам Шаповалова, это абсолютно «средневековая норма») и другим.
Участники дискуссии резюмировали: необходимо дальнейшее пристальное наблюдение за ходом кампании по выборам президента США, особенно в условиях снижения уровня доверия американцев к институту выборов, многочисленных нарушений при проведении голосования и отсутствии тотального общественного контроля за ним.