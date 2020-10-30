Москва, , 14:42 — REGNUM В пятницу, 30 октября Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ совместно с международными экспертами и представителями партий в рамках круглого стола обсудил особенности избирательной системы США и ход президентской кампании. Участники мероприятия едины во мнении: в стране созданы все условия для фальсификации и нарушений на выборах.

«Миллионы американских граждан фактически лишены права голоса в интересах той или иной партии. Это грубое нарушение по всем международным правилам», — заявил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Эксперт напомнил, что избирательная система в США устроена таким образом, что на выборах победу могут одержать кандидаты, за которых не проголосовало большинство избирателей, что для российской электоральной практики, по словам Григорьева, «является дикостью». По его мнению, двухмесячное голосование по почте, является широко распространенной формой масштабных фальсификаций на миллионы, если не десятки миллионов голосов, что фактически делает текущие выборы соревнованием двух партийных машин по фальсификации.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина рассказала об особенностях организации и проведения президентских выборов в США. По словам эксперта, текущая избирательная кампания, в сравнении с предыдущими, самая «дорогая» (источники финансирования остаются неизвестными), самая «грязная» (в Сети публикуются многочисленные компроматы на кандидатов), с самым низким числом наблюдателей (что открывает возможности для многочисленных нарушений) и с возросшей политической ролью IT-компаний (как самостоятельных игроков).

«Избирательные бюллетени, которые рассылаются по спискам в принудительном порядке, терялись в пути, почтовые урны поджигались. Есть факты, когда голосование проходило по типу McDonald’s: любой желающий имеет возможность «по пути» забрать бюллетень», — сообщила Мария Бутина.

Член Общественной палаты РФ отметила, что узнать оперативные данные об итогах голосования на выборах президента США не удастся: законодательство не ограничивает сроками отправку бюллетеней и подсчёт голосов, отправленных по почте.

Из Вашингтона по видео-коференц-связи к экспертному обсуждению присоединился президент Американского Университета в Москве Эдуард Лозанский, который рассказал о настроениях в стране в преддверии выборов 3 ноября.

«Атмосфера здесь далеко не праздничная. Это связано с тем, что страна расколота как никогда. Главные игроки — Д. Байден и Д. Трамп обмениваются взаимными оскорблениями, сыплют невыполнимыми обещаниями и намекают, что в случае поражения могут не признать результаты голосования. Это опасная риторика», — рассказал эксперт. Эдуард Лозанский подчеркнул, что на американского избирателя оказывается всесторонне давление: действующий президент Д. Трамп заявляет о возможном привлечении 3-го ноября вооружённых сил США, 70−80% СМИ поддерживают кандидатуру Байдена, а на улицах продолжают происходить беспорядки на фоне общественного-политического кризиса, вызванного, в том числе, неблагоприятной ситуацией с коронавирусной инфекцией в стране.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, избирательная система в США «абсолютно кривая».

«Выборщики не пропорционально распределены между избирателями, что за 20 лет привело к двум прецедентам, когда по числу голосов избирателей побеждал один кандидат, а президентом становился другой», — отметил эксперт.

Случаи, когда последнее слово оставалось за коллегией выборщиков, происходили в 2000 году, когда якобы «легитимную» победу одержал Джордж Буш-младший, и в 2016 году, когда главой государства стал Дональд Трамп при условии, что Хиллари Клинтон опережала его по числу голосов избирателей на целых 3 млн.

Владимир Шаповалов также подчеркнул, что вопиющей является ситуация, когда активного избирательного права лишены миллионы граждан страны по самым разным причинам: проживают за пределами страны, в связи с имеющейся судимостью и непогашенным долгом (по словам Шаповалова, это абсолютно «средневековая норма») и другим.

«20 млн данных об избирателях являются ошибочными или устаревшими, что создаёт широкую возможность для фальсификации на выборах. По экспертным подсчётам, в списках присутствуют более 1.5 млн «мёртвых душ», — сообщил эксперт.

«Мы солидарны с позицией многих мировых демократий относительно того, что многодневное голосование — это удобно, практично и безопасно в период пандемии. Но при этом отличается подход к его организации: мы наблюдаем, как и без того сложная общественно-политическая ситуация в США накаляется политическим кризисом легитимности власти. В стране, называющей себя «оплотом демократии», обеспечение воли избирателя приоритетом не является», — поделилась мнением член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова.

Участники дискуссии резюмировали: необходимо дальнейшее пристальное наблюдение за ходом кампании по выборам президента США, особенно в условиях снижения уровня доверия американцев к институту выборов, многочисленных нарушений при проведении голосования и отсутствии тотального общественного контроля за ним.