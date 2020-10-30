Сеул, , 14:45 — REGNUM Военные Южной Кореи и США боролись бок о бок против северокорейских военных, вторгшихся на территорию Юга. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление посла США в Южной Корее Гарри Харриса.

Данное заявление было обнародовано 29 октября в ходе юбилейного мероприятия по случаю 70-летия газеты Korea Times.

Представитель США также подчеркнул, что две страны вели борьбу за демократию в рамках альянса, который был скреплён кровью.

Отмечается, что данное высказывание прозвучало спустя несколько дней после того, как председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на торжественном собрании по случаю 70-летия начала участия китайских добровольцев в Корейской войне, назвал военный конфликт между КНДР и Южной Кореей «империалистическим вторжением США».

Известно, что на мероприятии также присутствовал посол Китая в Южной Корее Син Хаймин. В своём выступлении он не упоминал о войне, а уделил внимание сотрудничеству между Сеулом и Пекином в области торговли и борьбы с коронавирусом.

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