Тбилиси, , 14:43 — REGNUM Парламентские выборы в Грузии, назначенные на 31 октября, должны пройти в спокойной обстановке, а также быть открытыми и прозрачными. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба правительства страны, выступил 30 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

«Власть, правительство, оппозиционные партии и всё наше общество ответственны за то, чтобы завтрашний день был мирным, демократичным, открытым, прозрачным, этот период должен соответствовать самым высоким стандартам демократии», — сказал Гахария.

Он также отметил, что за провокации и нарушения закона в этот период будут строго наказывать правоохранители. Гахария призвал всех показать остальным странам образцовые выборы в Грузии.

Стоит отметить, что представители партий «Грузинская мечта» и «Альянс патриотов Грузии» ранее заявили, что члены партии «Единое национальное движение» якобы готовят на день выборов «революционный сценарий».

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