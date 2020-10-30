Красноярск, , 14:34 — REGNUM Полномочным представителем губернатора Красноярского края в Эвенкийском муниципальном районе назначен Евгений Васильев. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в краевом правительстве.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Александр Усс.

Обращаясь к новому полпреду, Усс подчеркнул, что Эвенкия — это «особый регион с большими перспективами и инвестиционным потенциалом».

Справка: Евгений Васильев родился 9 октября 1955 года во Владимирской области. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-механик летательных аппаратов». С 1992 по 1996 годы являлся первым замглавы администрации Красноярского края, первым замгубернатора региона. С 1999 по 2000 годы был заместителем красноярского губернатора.

Также Васильев работал советником губернатора Эвенкийского автономного округа, затем возглавил управление общественных связей совета администрации Красноярского края, руководил управлением общественных связей губернатора края.

Напомним, с 2015 года Васильев являлся главой Эвенкийского муниципального района.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочным представителем красноярского губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району был назначен Сергея Батурин.

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