Нур-Султан, , 14:30 — REGNUM Внешнеполитический курс Киргизии и отношения с Казахстаном не изменятся из-за политических перемен в Бишкеке. Об этом 30 октября заявил киргизский министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

30 октября дипломат встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Киргизия всегда дорожила и будет дорожить добрым отношением братского Казахстана», — сказал министр.

Он добавил, что новые власти настроены на дальнейшее укрепление двусторонних отношений. Токаев, в свою очередь, отметил, что Киргизия является надежным союзником, стратегическим партнером и братским государством.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди пожелал Киргизии скорейшего восстановления стабильности, законопорядка и консолидации общества.

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