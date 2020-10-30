Минск, , 14:36 — REGNUM Для того, чтобы в Белоруссии поддерживался порядок, помощниками президента республики в ее областях будут назначаться только люди с военным прошлым. Об этом 30 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с коллективом МВД страны, его слова приводит агентство БелТА.

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«Вы можете спросить: почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей», — сказал Лукашенко.

Также он отметил, что властям Белоруссии надо не только стабилизировать ситуацию в стране, так как ситуация стабилизируется, что не является, по мнению белорусского лидера, проблемой, просто, как считает Лукашенко, это нужно «делать красиво и терпеливо».

«Мне очень важно, чтобы помощники президента, они же инспекторы, обеспечили порядок и дисциплину в Белоруссии. Без нее никак», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что протестные акции в Белоруссии радикализировались и управлялись в том числе с территории Украины.