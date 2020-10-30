Киев, , 14:29 — REGNUM На Украине сейчас наблюдается полноценный конституционный кризис, заявил в своем комментарии 30 октября украинский политический эксперт Александр Сушко.

Эксперт отметил, что решение Конституционного суда по декларациям — неправовое, и пересекает все возможные «красные линии» .

«Дальнейшая деятельность суда в таком составе невозможна. Но и законопроект президента — не правовой, внедрить его в предлагаемом виде не получится и не стоит… Как средство тактического политического давления в условиях острого кризиса — понятно», — заявил Сушко.

Эксперт заявил, что в нынешней ситуации необходим кризисный конституционный диалог политических сил и гражданского общества.

По его словам, выходом могла бы быть добровольная отставка всего состава Конституционного суда — «но для этого нужно мощное общественное и политическое давление».

ИА REGNUM напоминает, что президент Владимир Зеленский предлагает Раде прекратить полномочия действующего состава судей Конституционного суда, которые ранее признали неконституционной ответственность чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский считает, что принятое решение нарушает основы деятельности суда и является попыткой «свержения конституционного строя и узурпации власти».

Между тем, по законодательству судья Конституционного суда может быть уволен по решению не менее чем 2/3 от конституционного состава суда и только на основании исчерпывающего перечня причин.