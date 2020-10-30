Киев, , 14:35 — REGNUM Законопроект о лишении полномочий судей Конституционного суда Украины (КСУ), поданный президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение парламентом, имеет все признаки конституционного переворота. Об это 30 октября заявил на брифинге председатель суда Александр Тупицкий.

«Сегодня появляется закон, за ночь его склепали, № 4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это нарушение статьи 149 конституции Украины», — рассказал он.

В свою очередь, представитель президента Украины в конституционном суде Фёдор Вениславский считает, что Зеленский и Верховная рада могут назначить новый состав КСУ в течение двух месяцев.

Напомним, ранее КСУ отменил статью о недостоверном декларировании, после чего Зеленский предложил отправить весь состав суда в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции партии «Голос» Ярослав Юрчишин обвинил КСУ в попытке государственного переворота и подал в офис генерального прокурора Украины заявление о «преступлениях», совершённых судом.

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