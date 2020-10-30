Джакарта, , 14:23 — REGNUM Министр по морским делам и рыболовству Индонезии Эди Прабово заявил, что посадка одного коралла — это то же самое, что посадка 20 деревьев, сообщает Antara.

«Посадка кораллов выгона для всего мира, поскольку, создавая кораллы, мы также создаем климат в Индонезии. Потому что посадить один коралл — это то же самое, что посадить 20 деревьев», — заявил Эди Прабово 30 октября 2020 года.

Министр по морским делам и рыболовству также заявил, что программа восстановления индонезийских коралловых рифов и сохранение прибрежных экосистем, как ожидается, станет спусковым крючком для экономического восстановления, в частности, острова Бали, туристический сектор которого был парализован из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Народного консультативного конгресса Индонезии Лестари Мурдиджат заявила, что для усиления роли женщин в парламенте необходима поддержка всех партий.

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