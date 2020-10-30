Москва, , 14:16 — REGNUM Подрыв авторитета и легитимности ООН может привести к крушению всей системы международных отношений. Об этом 30 октября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он выступил в видеообращении к участникам форума «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Небензя подчеркнул, что Россия готова к работе по развитию ООН со всеми партнерами.

Однако обрушение архитектуры международных отношений может привести к отмене всех правил и торжеству «права сильного». Постпред считает, что ООН достойно выполняла основную миссию, несмотря на возникающие проблемы.

Небензя обратил внимание, что в адрес организации постоянно звучит критика из-за якобы непреодолимых противоречий. Он подчеркнул, что организация создавалась не для единомыслия, а для поиска компромиссов.