Белград, , 14:20 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Николай Селакович 29 октября принял посла Китайской Народной Республики в республике Чэнь Бо. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Посол Чен поздравил Селаковича с вступлением в должность министра иностранных дел Республики Сербии и выразил уверенность в том, что, как и до настоящего времени, «новоиспечённый глава сербской дипломатии продолжит вносить бесценный вклад» в дальнейшее улучшение отношений между Сербией и КНР.

Передав тёплые приветствия от министра иностранных дел Китая Ван Йия посол вручила главе МИД Сербии поздравительную открытку, за что министр Селакович особенно её поблагодарил, напомнив о своём приглашении министру иностранных дел Китая посетить Сербию.

Собеседники выразили взаимное удовлетворение дружественными отношениями между Республикой Сербия и Китайской Народной Республикой и готовность к дальнейшему углублению универсального стратегического партнерства.