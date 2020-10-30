Белград, , 14:16 — REGNUM Новый председатель парламента Сербии Ивица Дачич 30 октября в интервью сербскому телеканалу заявил, что для него, как и для любого политика, большая честь быть во главе такого значимого государственного органа. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Он также добавил, что сейчас важно сохранить единство, потому что, по его словам, только сплочённая Сербия может ответить на все глобальные вызовы и продвинуться далеко вперед.

«Моя задача будет заключаться в том, чтобы в качестве председателя парламента защитить репутацию, достоинство и целостность этого учреждения и вместе с президентом и правительством внести общий ключевой вклад в политическую стабильность и единство Сербии, которые необходимы для решения острых проблем», — подчеркнул Дачич.