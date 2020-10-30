Киев, , 14:12 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий купил участок земли в Крыму для того, чтобы уберечь свой дом от сноса. Об этом он заявил 30 октября во время брифинга.

Он рассказал, что планировал приватизировать участок земли в Крыму до 2014 года, однако после того, как полуостров вошёл в состав России, ему пришлось каким-то образом решать вопрос в рамках российского законодательства.

«Я туда не въездной. Вопросом занимались юристы, которые решили таким образом спасти мой дом от сноса», — рассказал глава суда.

Тупицкий отметил, что его юристы приняли решение оформить договор купли-продажи в российском правовом поле.

Напомним, Украина не признаёт утрату Крыма, а также законы РФ, действующие на полуострове.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как на Украине произошёл вооружённый государственный переворот. Поводом для воссоединения Крыма с РФ стал референдум, на котором население полуострова поддержало данную идею.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба КСУ объяснила причину, по которой суд отменил действие статьи о недостоверном декларировании.

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