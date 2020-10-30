Москва, , 14:04 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ намерен 30 октября провести президент России Владимир Путин. Об этом 30 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В середине дня он (президент РФ) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков указал, что на 30 октября у главы российского государства также намечена «внутренняя работа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что любые миротворцы могут вводиться в зону конфликта, включая Нагорный Карабах, только в случае согласия на это обеих сторон.