Париж, , 14:05 — REGNUM Французские правые партии «Республиканцы» и «Национальный фронт» призвали ужесточить иммиграционные правила в стране после атаки в Ницце, совершенной выходцем из Туниса, в результате которой погибли три человека.

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Выступая на телеканале RTL, глава партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб предложил «поставить проблему иммиграции и ее контроля» и добавил, что у его сторонников «есть предложения по усилению этого контроля».

«Мы видим, что теперь невозможно разрешить проблемы терроризма и исламизма, не затронув проблему иммиграции», — пояснил он.

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, в свою очередь, заявила, что, «если массовая, неконтролируемая, анархичная иммиграция не будет остановлена, то мы не сможем разрешить проблему, из-за которой жители Франции погибают в свой собственной стране».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.

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