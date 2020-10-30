Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Делегацию наблюдателей с Украины не пустили в Грузию, где пройдут парламентские выборы. Об этом 30 октября сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, группа из 50 человек, в которую вошли журналисты и депутаты, прошлой ночью ждала в аэропорту на Украине чартерный рейс в Грузию. Предварительно перелет был согласован, но потом рейс отменили.

На телеканале отметили, что ждут официальный комментарий по этому поводу от властей.

Стоит отметить, что в Грузию ранее прибыли международные наблюдатели из ряда стран. Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель заявил, что от ЕС подготовлены 70 групп наблюдателей, которые проверят в день голосования около 1000 избирательных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Грузии пройдут 31 октября, в субботу.

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