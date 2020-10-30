Москва, , 13:56 — REGNUM Законопроект об обеспечении садоводческих и огороднических хозяйств электричеством и водой за счет бюджетных средств внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

«Предлагаю обязать региональные и муниципальные органы власти обеспечивать садоводческие и огороднические хозяйства теплом, электричеством, водой, газом и канализацией за счет бюджетных средств», — сказал Миронов.

По заявлению товарищества или участников общей долевой собственности, расположенной в границах территории хозяйства, эти подразделения должны будут безвозмездно приобретать в региональную или муниципальную собственность автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения и связи. В дальнейшем это станет основанием для выделения средств из бюджета на поддержку коммуникаций садоводческого или огороднического хозяйства, рассуждает парламентарий.