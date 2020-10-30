Москва, , 13:54 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выступил с резкой критикой президента Франции Эммануэля Макрона. Соответствующий пост он опубликовал в своём аккаунте в Instagram с фотографией Макрона со «следом» ботинка на его лице.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите», — написал Нурмагомедов.

По его словам, все мусульмане любят пророка Мухаммеда «больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей».

Нурмагомедов подчеркнул, что подобного рода провокации «выйдут боком» их авторам.