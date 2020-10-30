Москва, , 13:54 — REGNUM Обращение с требованием осудить действия украинских властей по преследованию граждан Украины, в частности, филолога-русиста Татьяны Кузьмич, арестованной по подозрению в госизмене, и содействовать её освобождению направили в адрес в Совет ООН по правам человека, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков и депутат Госдумы России Андрей Козенко («Единая Россия»). Текст обращения передан журналистам 30 октября.

«Мы уверены, что это задержание носит исключительно политический характер, поскольку никаких оснований для подобных обвинений не было предъявлено, а само расследование не является открытым и прозрачным. Единственной «виной» Татьяны Кузьмич является ее открытая дружественная позиция по отношению к России и русской культуре, а также ее профессиональная и общественная деятельность, связанная с популяризацией русского языка и литературы, налаживанию культурных связей с Российской Федерацией», — говорится в обращении Цекова и Козенко.

Авторы обращения указывают, что данная ситуация является примером жестокого политического преследования по языковой и культурной принадлежности, недопустимого в цивилизованном государстве. Цеков и Козенко призывают международные институты дать оценку ситуации с Кузьмич, а также другим подобным фактам, подчёркивая, что задержание филолога носит исключительно политический характер и не связано с каким-либо правонарушением с её стороны.

«Этот и другие подобные случаи являются доказательством того, что миллионы русскоязычных и русскокультурных граждан Украины не только лишены возможности свободно общаться на родном — русском языке, изучать и гордиться своей культурой, поддерживать родственные и профессиональные контакты с Россией, но и в любой момент могут оказаться за это в тюрьме», — подчеркивается в обращении.

В документе содержится призыв рассмотреть вопрос создания мониторинговой группы для объективного расследования случаев политически мотивированного преследования граждан на территории Украины и содействовать пресечению практики многочисленных нарушений прав русскоязычных и русскокультурных граждан на Украине.

«Мы призываем вас также осудить противоправные действия украинских властей, потребовать и содействовать освобождению Татьяны Кузьмич и других граждан, незаконно арестованных по политическим мотивам», — говорится в документе.

Преподаватель русского языка и литературы, руководитель Херсонской городской общественной организации «Русская национальная община «Русичь», член Координационного совета организаций российских соотечественников на Украине Татьяна Кузьмич была задержана 20 августа 2020 года Службой безопасности Украины по подозрению в государственной измене. В РФ задержание Кузьмич оценили как карательную акцию властей против собственных граждан.