Москва, 30 октября 2020, 13:54 — REGNUM Обращение с требованием осудить действия украинских властей по преследованию граждан Украины, в частности, филолога-русиста Татьяны Кузьмич, арестованной по подозрению в госизмене, и содействовать её освобождению направили в адрес в Совет ООН по правам человека, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков и депутат Госдумы России Андрей Козенко («Единая Россия»). Текст обращения передан журналистам 30 октября.
Авторы обращения указывают, что данная ситуация является примером жестокого политического преследования по языковой и культурной принадлежности, недопустимого в цивилизованном государстве. Цеков и Козенко призывают международные институты дать оценку ситуации с Кузьмич, а также другим подобным фактам, подчёркивая, что задержание филолога носит исключительно политический характер и не связано с каким-либо правонарушением с её стороны.
В документе содержится призыв рассмотреть вопрос создания мониторинговой группы для объективного расследования случаев политически мотивированного преследования граждан на территории Украины и содействовать пресечению практики многочисленных нарушений прав русскоязычных и русскокультурных граждан на Украине.
Преподаватель русского языка и литературы, руководитель Херсонской городской общественной организации «Русская национальная община «Русичь», член Координационного совета организаций российских соотечественников на Украине Татьяна Кузьмич была задержана 20 августа 2020 года Службой безопасности Украины по подозрению в государственной измене. В РФ задержание Кузьмич оценили как карательную акцию властей против собственных граждан.