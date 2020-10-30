Москва, , 13:52 — REGNUM Ситуация во Франции трагична и не разрешима. Карикатуры рисуют богоборцы атеисты, а в ответ исламисты убивают христиан. Слава Богу, что в России такое невозможно — такие карикатуристы ответили бы по закону, есть статья за оскорбления чувств верующих, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В России примерно 15−20% мусульман, однако, это не мигранты, а этносы, которые столетиями проживали вместе с русскими в одном государстве.

Российские тюрки, татары и башкиры, тесно встроены в российский евразийский мир, в его культурный код и часто большие патриоты России, чем этнические русские, некоторые из нас, русских, до сих пор хотят в Европу.

После падения царизма и отделения Церкви от государства было много смешенных браков. Ни один из жителей Казани за границей, не скажет, что он turk. На вопросы иностранцев отвечают russian или tatar, что полностью соответствует многонациональной России.

И православным, и мусульманам, а атеистам в России жить намного комфортней, чем во Франции, так как они уважают друг друга.

При этом только у государства есть право на насилие, и оно, государство, внимательно следит за тем, чтобы никто никого не оскорблял. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого». — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, тунисская прокуратура начала расследование после сообщений о том, что напавший на собор Нотр-Дам во французском городе Ницца был выходцем из Туниса.

Читайте также: Нападение в Ницце предположительно совершил выходец из Туниса