Киев, , 13:59 — REGNUM Статья уголовного кодекса Украины, регулирующая наказание за недостоверное декларирование, была отменена из-за нечётких формулировок. Такое разъяснение было опубликовано 30 октября на сайте Конституционного суда Украины (КСУ).

В КСУ отметили, что декларирование доходов представителями власти является неоспоримым требованием в любой цивилизованной стране, в то же время оно должно опираться на качественное и юридически выверенное законодательство.

«Конституционный суд Украины пришёл к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует чёткий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы делают невозможным установление круга их адресатов», — отметили в суде.

В КСУ добавили, что согласно отменённой статье можно было привлечь к ответственности лиц, «которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве у здания КСУ продолжается акция протеста. Территория оцеплена полицией, участники акции жгут файеры и шины.

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