Ницца, Франция, , 13:56 — REGNUM В случае, если положения конституции Франции не позволяют вести необходимые для борьбы с терроризмом действия, ее нужно изменить. Такое мнение 30 октября высказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози в эфире радиостанции Europe 1.

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Как напомнил мэр Ниццы, демократия — это соблюдение требованиям конституции страны.

«Если нас вынуждают соблюдать положения, которые не пригодны для возможности вести войну (с терроризмом), соблюдая конституцию, значит нужно вносить изменения в конституцию», — заявил Эстрози.

Также мэр Ниццы отметил, что, по его мнению, войну с терроризмом нельзя победить с использованием мирных средств и провел параллель между терроризмом и коронавирусной инфекцией.

«С COVID-19 мы лишили французов определённых свобод, на которые они согласились для борьбы с вирусом. Исламо-фашизм — это вирус, на нашей территории постоянно взрываются бомбы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что на территории страны возможны «новые атаки» после нападения и убийства троих человек в Ницце.