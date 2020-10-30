Киев, , 13:46 — REGNUM Юридическая команда президента президента Украины Владимир Зеленского тщательно посчитала все варианты развития ситуации вокруг Конституционного суда и «выбрала самый оптимальный».

Об этом 30 октября заявил советник руководителя офиса президента Украины по коммуникациям Михаил Подоляк в комментарии УНИАН.

«Президент быстро оценил риски, которые связаны с нынешним составом Конституционного суда… и быстро инициировал оптимальные шаги, которые должны, по идее, купировать кризис в зародыше», — отметил советник.

Подоляк заявил, что депутаты Рады должны результативно проголосовать за президентский законопроект относительно смены судей Конституционного суда, «поскольку иного выхода, как тотально перезагрузить КСУ, точно нет».

«КСУ в нынешнем составе точно не отображает изменения, которые произошли за последний год в нашей политической элите. Почти все члены суда поставлены туда двумя предыдущими президентами», — напомнил он.

ИА REGNUM напоминает, что очередной виток политического кризиса на Украине начался после решения Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции, принятом по требованию западных партнеров.

Накануне на заседании Совнацбеза Зеленский особо отметил угрозы, которые несет такое решение для страны и ее национальной безопасности.

«У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное — мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра», — сказал он.

По итогам заседания СНБО Зеленский внес в Раду законопроект «о восстановлении добропорядочности судопроизводства в конституционном суде Украины», которым предлагается сменить судей. При этом по закону уволить судью КСУ может исключительно сам этот суд, если за соответствующее решение проголосуют две трети судей.