Минск, , 13:46 — REGNUM Силовые структуры Белоруссии начнут применять решительные меры против участников несанкционированных акций, которые дестабилизируют ситуацию в стране. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 30 октября на встрече с коллективом МВД, сообщает агентство БелТА.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

«С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — заявил Лукашенко, обращаясь к тем, кто пытается «дестабилизировать инфраструктуру государства».

Глава государства призвал жестко отвечать на насилие в отношении военнослужащих. Он подчеркнул, что специально говорит об этом публично. «Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся», — добавил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку в Белоруссии и обеспечивают общественную безопасность.

Читайте также: Лукашенко: обстановку в Белоруссии уверенно контролируют силовики