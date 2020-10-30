Москва, , 13:44 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») видит перспективы иска Russia Today в США в адрес соцсети Twitter, — это было бы полезно.

«Роскомнадзор совершенно правильно направляет в Твиттер требования снять цензуру. Но и редакции RT не стоит спускать такое отношение к своему контенту. Сегодня они блокируют отдельные посты, а завтра могут по такой же надуманной причине заблокировать весь аккаунт или удалить все, что RT публиковал ранее», — рассуждает Горелкин в ТГ-канале.

«Думаю, представители Russia Today в Штатах поступили бы хорошо, выдвинув по этому поводу иск против Твиттера. Это было бы полезно не только для телекомпании, но для всей ситуации со свободой слова в Америке», — полагает парламентарий.

Возможно, стало бы прецедентом для Facebook, YouTube и других недружественных по отношению к российским СМИ площадкам, допускает Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения c репортажа RT о выборах в США.

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