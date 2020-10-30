Москва, , 13:37 — REGNUM Шестое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей Китая пройдет 2 ноября в формате видеоконференции, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

В заседании примут участие сопредседатели комиссии — председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также руководители профильных комитетов и комиссий парламентов России и Китая.

Парламентарии обсудят дальнейшее развитие двустороннего межпарламентского взаимодействия, в том числе вопросы укрепления межрегионального и приграничного сотрудничества наших стран, содействия в сфере науки и инноваций, а также законодательного противодействия внешнему вмешательству.