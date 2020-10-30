Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили обвинила членов партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в подготовке «революционного сценария» во время предстоящих парламентских выборов. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», Инашвили сделала 30 октября на брифинге.

Лидер «патриотов» утверждает, что представители ЕНД якобы давят на правительство, и добиваются того, чтобы за счет административного ресурса им позволили занять в ходе выборов второе место. По мнению Инашвили, если это произойдет, то «националы» обвинят правящую партию «Грузинская мечта» в «краже» голосов и начнут призывать своих сторонников к противостоянию с властями.

«С этого момента начнется революционный сценарий, о котором открыто говорят представители и «Национального движения», и «Грузинской мечты»», — сказала Инашвили.

Она также заявила, что согласно исследованиям, проведенным членами «Альянса патриотов», ЕНД на выборах якобы может набрать не более 2,5% голосов, а наибольшей поддержкой у населения пользуются «патриоты».

"У нас есть точная информация, у нас есть источники, и я повторяю, что «националов» планируется выводить на второе место и приписать им 19%», — заявила Инашвили.

Напомним, выборы в Грузии пройдут 31 октября. Результаты социологических опросов населения у разных рейтинговых агентств сильно отличаются, но всегда на первом месте по популярности оказывалась «Грузинская мечта», а на втором — ЕНД.

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