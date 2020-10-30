Москва, , 13:30 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в едином плане по реализации национальных целей учтены все замечания и предложения.

По его словам, план определяет стратегические приоритеты на десятилетнюю перспективу и показатели, которые необходимо достичь.

«Теперь наша общая задача — полностью и в срок реализовать все запланированное, чтобы в каждом регионе, в каждом городе или селе люди увидели конкретные результаты нашей работы», — сказал Мишустин на совещании с руководителями рабочих групп Госсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин считает, что единый план достижения национальных целей до 2030 года позволит чётче определить критерии эффективности работы госаппарата. Чем конкретнее будут поставлены задачи, которые предстоит решить, и цели, которые нужно добиваться, тем лучше будет для всех, отметил президент.

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