Джакарта, , 13:29 — REGNUM Заместитель председателя Народного консультативного конгресса Индонезии Лестари Мурдиджат заявила, что для усиления роли женщин в парламенте необходима поддержка всех партий, сообщает Antara.

«Чтобы повысить общественное понимание роли женщин в различных областях, в том числе в парламенте, необходимо движение, которое может сломать патриархальную культуру», — заявила Лестари Мурдиджат.

Кроме того, политическое образование считается необходимым, в том числе для обеспечения понимания общественностью важности увеличения количества женщин в различных структурах, включая парламент.

По словам Лестари Мурдиджат, необходимо срочно реализовать политику, при которой 30% человек в парламенте будут составлять женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Huawei Indonesia заявила о готовности поддержать правительство страны в отношении программы профессионального обучения по развитию человеческих ресурсов в области информационных и коммуникационных технологий в соответствии с международными стандартами.

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