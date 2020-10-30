Бишкек, , 13:20 — REGNUM И. о. президента Киргизии, премьер-министр страны Садыр Жапаров собирается сократить количество министерств и ведомств и «переформатировать систему госуправления». Об этом 30 октября сообщает пресс-служба правительства республики.

«Необходимо провести серьезную кадровую реформу. Мы должны сократить количество министерств и ведомств до минимума», — заявил и. о. президента Киргизии в ходе встречи с директором государственной кадровой службы страны Абдырахманом Маматалиевым.

Также Жапаров отметил, что полученное образование человеком должно строго соответствовать занимаемой должности.

«Каждый должен приносить пользу на своем месте», — отметил он.

Кроме того, и.о. президента Киргизии дал поручение кадровой службе «переформатировать всю систему государственного управления», так как, по его мнению, страна за 30 лет независимости «погрязла» в хаосе, который был в кадровой политике и «на должности назначались люди по принципу родства», а не по тому, насколько они соответствуют квалификационным требованиям.

«Конкурсные отборы порой проходили за закрытыми дверями, где на должность экономиста брали человека с гуманитарным образованием», — подчеркнул Жапаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что чиновники управления образования мэрии столицы Киргизии обсудили с руководителями районных центров образования и директорами школ вопрос возобновления обучения с возможностью посещения школ детьми в условиях пандемии коронавируса.