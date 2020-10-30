Киев, , 13:17 — REGNUM «Даже не знаю, что для Украины хуже — само по себе скандальное решение Конституционного суда или те последствия, которые навалились за сутки как снежный ком», — заявила в своем комментарии сегодня, 30 октября, украинский политический эксперт Наталья Бернацкая.

На дно Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, сейчас власти Украины начали «во всей красе показывать всему миру», что в стране вообще нет ни капли уважения ни к законам, ни к конституции, не существует независимых институций, а все работает «по звонку» сверху.

«У меня такое ощущение, что мы в 90-х и можно «ВСЕ», если у тебя есть бейсбольная бита и пару ребят за спиной», — отмечает политолог.

«Вначале КС выносит решение с «серьёзным обоснованием»… Но что-то пошло не так, народ возмутится. А ещё и второй тур местных выборов скоро… Президент распоряжается на Совнацбезе и кабмин тут же собирается и раздаёт всем поручения «вернуть как было» до решения суда. А так можно? Нет, конечно, но кого это волнует… Апогей, от которого просто закипает мозг даже у студента первокурсника районного юрфака — президент вводит указом в действие решение СНБО, которое ему же поручает внести закон и разогнать КС в нарушение конституции», — напоминает Бернацкая ключевые события конфликта.

В завершение эксперт отмечает, что многое видела в политике, но сейчас ей кажется, что страна оказалась в средневековье и тут «на кол могут посадить, если рейтинг будет падать».

ИА REGNUM напоминает, что после заседания Совнацбеза Украины вечером 29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия нынешних судей Конституционного суда, а также признать решение институции о декларировании «ничтожным». При этом по законодательству изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей — для чего нужно собрать не менее двух третей от конституционного состава суда.

Также 30 октября стало известно, что судей КС официально обвинили в попытке государственного переворота.