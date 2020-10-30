Москва, , 13:16 — REGNUM Любые миротворцы могут вводиться в зону конфликта, включая Нагорный Карабах, только в случае согласия на это обеих сторон. Об этом 30 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон», — сказал он, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее высказался за ввод российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

«Здесь я бы в какие-то эвентуальные рассуждения не стал бы сейчас пускаться», — также сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли российская сторона к отправлению своих миротворцев в Нагорный Карабах.

Кроме того, пресс-секретарь указал, что президент России Владимир Путин во время общения со своими коллегами из Армении и Азербайджана затрагивает самый широкий круг аспектов, которые связаны с возможностью урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в данный момент на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся интенсивные военные действия.