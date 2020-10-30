Москва, , 13:13 — REGNUM Состояние российского электросетевого комплекса оценивается как удовлетворительное. Об этом 30 октября заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Около 2 трлн рублей инвестиций было привлечено за последние 10 лет и введено в эксплуатацию порядка 30 тыс. мегаватт мощностей», — заявил Новак.

«Строятся новые линии электропередач, опоры. И на сегодня мы оцениваем техническое состояние нашего энергетического оборудования и электросетевого комплекса как удовлетворительное. Износ по техническому состоянию составляет примерно 25−30%», — указал он.