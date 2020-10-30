Кампала, , 13:12 — REGNUM Власти Уганды запретили работу Коалиции из более чем 60 организаций, сформированной для наблюдения за всеобщими выборами в стране в 2021 году, на том основании, что ее деятельность противоречит законодательству страны. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

В национальном бюро по неправительственным организациям Уганды, которое регулирует деятельность некоммерческих организаций, заявили, что коалиция «Национальное наблюдение за выборами в Уганде» не была зарегистрирована.

В заявлении также говорилось, что некоторые организации, входящие в коалицию, не зарегистрированы в Уганде и не имеют разрешений на деятельность в стране.

Глава бюро Стивен Окелло заявил, что коалиция должна немедленно прекратить свою деятельность, включая выпуск заявлений.

В январе 2021 года в Уганде пройдут всеобщие выборы.

По данным Action Aid International Uganda, коалиция для наблюдения за ходом выборов была сформирована в прошлом месяце для обеспечения честности выборов, повышения доверия граждан и их участия.

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