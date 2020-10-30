Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Бывший вице-президент Джо Байден, претендующий на пост главы Белого дома, заявил о том, что он добьется укрепления американских союзов и не будет использовать вопрос вывода войск США в качестве разменной монеты, сообщает 30 октября Reuters.

С таким заявлением Байден выступил в статье, вышедшей в южнокорейском Yonhap News.

«Став президентом, я буду поддерживать Южную Корею, укрепляя наш союз для защиты мира в Восточной Азии и за ее пределами, вместо того чтобы шантажировать Сеул безрассудными угрозами о выводе наших войск», — подчеркнул Байден.

«Я буду проводить принципиальный дипломатический курс, по-прежнему добиваясь ядерного разоружения Северной Кореи и объединения Корейского полуострова, а также работая над воссоединением американских выходцев из Кореи, разлученных с близкими в Северной Корее на протяжении десятилетий», — написал он.

Напомним, нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что Южная Корея должна платить больше за обеспечение ее безопасности американскими войсками. Из-за имеющихся между Вашингтоном и Сеулом разногласий многие указывают на то, что Трамп может принять решение о выводе части американских войск с полуострова.