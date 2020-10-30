Вашингтон, 30 октября 2020, 13:01 — REGNUM Бывший вице-президент Джо Байден, претендующий на пост главы Белого дома, заявил о том, что он добьется укрепления американских союзов и не будет использовать вопрос вывода войск США в качестве разменной монеты, сообщает 30 октября Reuters.
С таким заявлением Байден выступил в статье, вышедшей в южнокорейском Yonhap News.
Напомним, нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что Южная Корея должна платить больше за обеспечение ее безопасности американскими войсками. Из-за имеющихся между Вашингтоном и Сеулом разногласий многие указывают на то, что Трамп может принять решение о выводе части американских войск с полуострова.