Киев, , 13:03 — REGNUM Европейски союз ожидает восстановления правовых условий для функционирования антикоррупционных органов на Украине. Об этом сообщили 30 октября в представительстве ЕС на Украине в ответе на запрос информационного агентства «Украинские новости».

«Мы призываем украинские власти предпринять шаги, чтобы как можно быстрее восстановить необходимые условия для эффективного функционирования антикоррупционной системы на Украине в соответствии с конституцией», — сказано в сообщении.

В представительстве ЕС заявили о готовности оказать любую необходимую помощь со своей стороны, отметив, что к работе антикоррупционной системы Украины привязана «финансовая помощь» Евросоюза.

«Последнее решение Конституционного суда Украины (КСУ) ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнёров, включая ЕС», — подчеркнули в представительстве.

Напомним, ранее КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и лишил компетентные органы, проверяющие декларации, доступа к электронным реестрам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде отправить в отставку состав суда, что, по мнению экспертов, равнозначно государственному перевороту в стране.

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