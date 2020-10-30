Киев, 30 октября 2020, 13:03 — REGNUM Европейски союз ожидает восстановления правовых условий для функционирования антикоррупционных органов на Украине. Об этом сообщили 30 октября в представительстве ЕС на Украине в ответе на запрос информационного агентства «Украинские новости».
В представительстве ЕС заявили о готовности оказать любую необходимую помощь со своей стороны, отметив, что к работе антикоррупционной системы Украины привязана «финансовая помощь» Евросоюза.
Напомним, ранее КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и лишил компетентные органы, проверяющие декларации, доступа к электронным реестрам.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде отправить в отставку состав суда, что, по мнению экспертов, равнозначно государственному перевороту в стране.
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