Москва, , 13:01 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связи между нападением на полицейского в Татарии и событиями во Франции нет.

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«Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?» — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 30 октября 2020 года в Кукморе 16-летний подросток совершил нападение на отдел полиции, пытаясь поджечь здание. При задержании молодой человек оказал сопротивление, ранив ножом одного полицейского.

Другой полицейский, после предупредительных выстрелов, вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков.

Двадцать девятого октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам во французской Ницце. Пострадали еще несколько человек. Преступник, кричащий «Аллах акбар», был ликвидирован.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны. Глава французского правительства подчеркнул, что риск новых терактов в стране высок.