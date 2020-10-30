Киев, , 12:58 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины от фракции партии «Голос» Ярослав Юрчишин подал в офис генерального прокурора заявление о «преступлениях», совершенных судьями Конституционного суда.

Конституционный суд Украины President.gov.ua

Об этом он сообщил через социальные сети и в эфире украинского телевидения 29 октября.

Юрчишин отметил, что в действиях судей Конституционного суда Украины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины — «а именно действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти».

Депутат уточнил, что действия заключаются в превышении КСУ своих конституционных полномочий путем взятия на себя функций парламента и органов исполнительной власти.

«Уголовное производство по ст. 109 («Покушение на захват власти») в отношении судей КСУ зарегистрировано, внесено в единый реестр судебных расследований и направлено в государственное бюро расследований… В рамках этого производства вполне законно, не политически, можно доказать или же не доказать заговор судей с целью захвата власти. Как результат — устранение причастных без разрушения институции, а потом наполнение Конституционного суда достойными кандидатами через конкурсы», — заявил Юрчишин.

ИА REGNUM напоминает, что 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства в части декларирования имущества. Данные положения внедрялись по строгому требованию «западных партнеров», поэтому решение суда сразу же блокировало ряд политических процессов на Украине (внедрение результатов местных выборов) и поставило под вопрос контакты с Западом.

Вечером 29 октября после заседания Совнацбеза Зеленский распорядился считать «ничтожным» решение суда и предложил Раде уволить судей, хотя по законодательству парламент не имеет такого права.

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