Степанакерт, , 12:51 — REGNUM Удары по вооруженным силам (ВС) Азербайджана нанесла армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом 30 октября сообщил советник президента НКР Давид Бабаян, слова которого приводит официальный информационный центр республики на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

"Армия обороны Арцаха (НКР — ред.) нанесла тяжелейшие удары по врагу», — заявил Бабаян.

Также он отметил, что артиллерийские подразделения армии обороны НКР работали в течение всей ночи на 30 октября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в данный момент на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся интенсивные военные действия.