Москва, , 12:43 — REGNUM Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети Twitter снять ограничение на публикацию телеканал RT о выборах в США, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Ограничения на материалы российских СМИ расцениваются как акт цензуры», — говорится в сообщении. Это нарушает принцип свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

В Роскомнадзоре считают, что ограничения являются попыткой скрыть информацию о нарушениях во время выборов.

Ранее администрация социальной сети Twitter пометила публикацию репортажа RT о выборах в США как «вводящую в заблуждение». Пользователи не могут делать ретвит публикации.

В репортаже говорится о проблемах, которые могут возникнуть в США во время голосования и при подсчете голосов.

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