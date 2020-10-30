Киев, , 12:40 — REGNUM Инициатива президента Украины Владимира Зеленского относительно увольнения судей Конституционного суда страны на цивилизованной части планеты называется «нарушением закона», заявил в своем комментарии сегодня, 30 октября, украинский политический эксперт Дмитрий Раимов.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отмечает, что в политической войне нельзя хоронить закон.

«Ответственность (Зеленского) — импичмент и тюрьма. Причём тут есть документ, подтверждение — глава правительства и само правительство, которые обязывают органы власти не выполнять решение суда», — заявил Раимов.

Политический эксперт обратился к депутатам:

«Вы, когда голосуете и говорите, — думайте. Нет у вас денег столько, как у Януковича, не убежать… Делайте, назначайте, увольняйте — по закону. Они же через суд восстановятся обратно. И мы будем платить компенсации».

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда страны (КСУ) после скандального решения суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. При этом, по законодательству, Верховная рада не имеет таких полномочий — судья КС является «неприкасаемым» и может быть уволен только по решению двух третей судей этого же суда.