Архангельск, , 12:39 — REGNUM Новый мэр Архангельска Дмитрий Морев совершил первое кадровое назначение — его советником по городскому хозяйству стал Виталий Шпилевой. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В мэрии отметили, что Виталий Шпилевой окончил институт экономики и права по специальности «Юриспруденция».

"Имеет опыт юридической и управленческой работы в общественных организациях и бизнесе, в том числе, на предприятиях, специализирующихся в сфере благоустройства, проведения ремонтных и строительных работ», — уточнили в администрации.

Известно, что отцом нового советника является скандально известный застройщик Александр Шпилевой, на которого президенту страны жаловались обманутые дольщики. Виталий Шпилевой является соучредителем нескольких фирм, возглавляемых его отцом.

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