Сеул, , 12:40 — REGNUM 29−30 октября в онлайн-режиме прошёл 14-й трехсторонний форум по вопросам профилактики инфекционных заболеваний между представителями Южной Кореи, Китая и Японии. Об этом сообщает KBS.

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Форум проводится с 2007 года. В текущем году темой мероприятия стала оценка ситуации с распространением гриппа и коронавируса и стратегия диагностики.

В рамах мероприятия представители от каждой страны обнародовали информацию об эпидемиологической обстановке и количестве инфицированных, а также поделились видением стратегий противоэпидемических мер.

Напомним, что с начала пандемии в Южной Корее выявили более 26 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Японии — более 99 тыс. случаев, в Китае — более 85 тыс. случаев.