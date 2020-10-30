Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Победа бывшего вице-президента США Джо Байдена на выборах в ноябре может знаменовать собой окончание эпохи нефти и активное внедрение новых «зеленых» технологий, пишет Эдоардо Кампанелла в статье, вышедшей 29 октября в The Foreign Policy.

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Если Дональд Трамп, еще даже не став серьезным претендентом на пост главы Белого дома, выступал за доминирование США в области энергетики, развернув после прихода к власти кампанию отмены большинства нормативов предыдущей администрации в области защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата, то его соперник на нынешних выборах Байден будет строить свой курс на основе своей Зеленой новой сделки.

Иными словами, в центре повестки дня бывшего вице-президента станет расширение инвестиций в защиту окружающей среды, введение новых нормативных актов в сферу добычи сланцевых нефти и газа, а также возвращение в число участников Парижского соглашения по климату. Стремление его администрации к такому «новому зеленому курсу» будет воспринято инвесторами окончание эры доминирования нефти, что вызовет тенденцию к снижению цен на этот энергоноситель и, в свою очередь, изменит мир энергетики.

Борьба с изменением климата, скорее всего, также станет неотъемлемой частью внешней политики Байдена. Так, бывший вице-президент пообещал, что он не позволит таким странам, как Китай, предоставлять грязным производствам убежища ради своей выгоды, потребовал запретить во всем мире субсидирование добычи ископаемого топлива и создать условия для распространения «зеленых» технологий по всему миру.

В свою очередь, переизбрание Трампа на второй срок было бы чревато окончательной отменой ограничений на добычу энергоносителей на территории США. И в целом ископаемое топливо получило бы более приоритетное значение в экономике страны, чем возобновляемые источники энергии.