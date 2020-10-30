Киев, , 12:48 — REGNUM Представители ДНР и ЛНР предложили украинской стороне дорожную карту, в которой расписаны шаги по урегулированию конфликта в регионе. Об этом сообщила пресс-служба МИД ДНР.

«В ответ на инициативу республик по дорожной карте Украина взяла на себя обязательство внести свой соответствующий проект», — рассказали в ведомстве.

Документ состоит из 15 пунктов, в которых содержатся предложения, связанные с прекращением огня, обменом пленными, разминированием территорий и отведением войск на четырёх участках фронта. Предлагается создать и закрепить в конституции Украины Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые просуществуют до 2050 года, а также отменить дискриминационные законы Украины об образовании, о государственном языке и о реинтеграции Донбасса.

В МИД ДНР отметили, что между сторонами должен быть найден консенсус, а единый документ должна утвердить Верховная рада Украины, что подтвердит готовность Украины выполнять Минские соглашения.

Дорожную карту также прокомментировал глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Мы подготовим своё видение, свой план действий, взяли для этого неделю времени… выстроим следующие наши действия, шаги, решения, необходимые для того, чтобы достичь мира в Донбассе», — сказал он.

По мнению политического эксперта Дмитрия Джангирова, данный документ является своеобразной ловушкой для Украины. Он отметил, что предложения Донбасса соответствуют Минским соглашениям, углубляя и дополняя пункты самих соглашений.

«Киев отвергнет этот план и предложит свой план. Украинский план будет заведомо противоречить Минским соглашениям», — спрогнозировал политолог в своём Youtube-канале.

Он рассказал, что ранее Украина избегала предлагать какие-либо планы по урегулированию конфликта в Донбассе из-за того, что её не устраивают Минские соглашения.

«Я не понимаю политического смысла выдавать официальный документ, который будет показывать прямое несогласие Украины с Минскими соглашениями» — подытожил Джангиров.

Напомним, ранее в состав украинской делегации в ТКГ был введён «эксперт» Алексей Арестович, известный своими информационными вбросами и разжиганием ненависти к жителям Донбасса, особенно в 2014—2015 годах.

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