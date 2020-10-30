Джакарта, , 12:25 — REGNUM Посол Китая в Индонезии Сяо Цянь рассказал о визите госсекретаря США Майка Помпео в Индонезию, обвиняя его в провокациях, сообщает Detik.

«В разгар визита в Индонезию госсекретарь США Майк Помпео совершил необоснованные нападения на Китай», — говорится в заявлении Сяо Цянь.

«Недавние действия и ошибочные заявления Помпео все чаще разоблачают дурные намерения США, а также подчеркивают серьезную внутреннюю проблему США», — заявил посол Китая в Индонезии.

Сяо Цянь назвал США провокатором «новой холодной войны».

Посол отметил, что Компартия Китая — это выбор народа, который позволяет партии руководить нацией, помогать ей двигаться по пути развития.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США назвал Коммунистическую партию Китая одной из самых больших угроз свободе вероисповедания в будущем.

Подробнее в материале: Помпео рассказал индонезийской молодёжи об опасности Компартии Китая